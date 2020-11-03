Новосибирские спасатели вытащили щенка из глубокой ямы

Новосибирск, 3 ноября. Операция по спасению упавшего в яму щенка прошла в Новосибирске.

За помощью к спасателям МАСС обратился неравнодушный местный житель. Он рассказал, что животное оказалось в обвалившейся яме, а сам он не может вытащить его. Спасатели прибыли на место происшествия, после чего несколько минут выманивали пса. Вытащив его наружу, специалисты отдали собаку обратившемуся к ним мужчине.

Ранее житель Башкирии спас тонущую в бетонной яме собаку, после чего сам свалился туда. Знакомый упавшего экстренно вызвал спасателей. Сейчас мужчина с собакой находятся в безопасности. На месте происшествия им оказали всю необходимую помощь.