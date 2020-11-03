Кристине Асмус потребовался «капитальный отдых» после развода с Харламовым

Москва, 3 ноября. Звезда скандального триллера «Текст» Кристина Асмус развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Актриса поделилась планами на дальнейшую жизнь в статусе «свободна».

Спустя несколько дней после официального расторжения брака Асмус вернулась из Санкт-Петербурга домой, в Москву. Столица занимает важное место в жизни актрисы, являясь для нее родным городом, в котором она выросла. Отлучаясь ненадолго из Москвы, знаменитость начинает скучать по дому. После развода Асмус планирует улететь из города на несколько месяцев.

Звезда пока с трудом может представить, как она справится со столь длительной поездкой. Однако Асмус утверждает, что ей необходимы «капитальный отдых» и «перезагрузка» после длительного бракоразводного процесса.

«Как всегда прекрасна!»; «Красотка! А я хочу переехать в Питер и, уверена, моя мечта осуществится»; «Приезжай к нам в Якутск. Тут хорошо и прохладно», — отреагировали подписчики на публикацию звезды в Instagram.

29 октября суд окончательно расторг юридические отношения Асмус и Харламова после восьми лет брака. У пары есть общая дочь Анастасия. Бывшим влюбленным еще предстоит раздел имущества: недавно приобретенного дома, квартиры и финансов. Наследница звезд будет проживать с матерью и видеться с отцом.