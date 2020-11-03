Ученые выяснили, почему люди не запоминают свои сны

Вашингтон, 3 ноября. Ученые объяснили, почему некоторые люди плохо или вообще не запоминают свои сны.

По их словам, хорошая память на сновидения наблюдается у людей с большим кровотоком в височно-теменном сочленении и повышенной плотностью белого вещества в медиальной префронтальной коре (МПФК). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Behavioral and Brain Science.

Специалисты в 2018 году провели эксперимент с участием 92 добровольцев, которых разделили на две группы. Люди в первой группе хорошо запоминали свои сны, а во второй — нет. Как оказалось, у участников эксперимента из первой группы белое вещество в префронтальной коре головного мозга имело более высокую плотность.

Кроме того, ученые зафиксировали высокий уровень кровотока в МПФК и височно-теменном сочленении. Таким образом стало понятно, что активность именно в этих сегментах может влиять на запоминание сновидений. В научной статье отмечалось, что соблюдение гигиены и правильное питание также положительно влияют на процесс запоминания снов.

Ранее ученые разгадали секрет, почему с возрастом люди реже видят сны, пишет «Ридус».