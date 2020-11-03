Пензенский подросток-убийца угрозами заманил подругу к себе

Пенза, 3 ноября. Подросток-убийца из Пензенской области угрозами заманил девушку в село Бессоновка, где позже и убил. Об этом ФАН сообщила подруга убитой.

«Он ей позвонил и начал угрожать. Сказал, что если она не приедет, то он подожжет ее дом вместе с родителями. Она поехала к нему, перепугавшись за родителей», — рассказала ФАН собеседница.

Первые посты о пропаже девушки появились в соцсетях вечером 1 ноября. Сообщалось, что она перестала выходить на связь примерно с 18:00. Через несколько часов ее друзья и родственники забили тревогу.

Как сообщал ранее ФАН, в настоящее время преступник задержан и дает показания. Его 17-летнюю жертву с 14 ножевыми ранениями и следами удушья обнаружили местные жители у железнодорожных путей близ станции Бессоновка. Подруга погибшей называет причиной преступления возникшую на фоне ревности ссору. По ее словам, пара разошлась незадолго до трагедии.