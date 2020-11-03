Поклонники восхитились новым образом жены Ивана Урганта

Москва, 3 ноября. Телеведущий и юморист Иван Ургант показал снимок преобразившейся супруги Натальи Кикнадзе, с которой он отдыхал на побережье Финского залива.

Иван Ургант провел выходные в компании своей семьи: дочерей Валерии и Нины и жены Натальи Кикнадзе. По приезде в Москву телеведущий поделился фотографиями с семейного отдыха. Ведущий «Вечернего Урганта» показал снимок, на котором запечатлена его супруга, кардинально сменившая свой образ.

Наталья перекрасилась в блондинку и сделала короткую стрижку. Преображение супруги Урганта восхитило поклонников. Многие признались, что не узнали ее.

Ранее Ургант умилил подписчиков фотографией своей младшей дочери. Снимок пятилетней Валерии ведущий «Вечернего Урганта» опубликовал в своем Instagram.

На фото дочь Урганта сидит перед большой чашей с конфетами и нежно улыбается. Многие фанаты обратили внимание на то, что девочка очень на него похожа, но некоторые нашли сходство и с ее бабушкой — актрисой Валерией Киселевой.