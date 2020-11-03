Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Москва, 3 ноября. Казань, Москва и Новосибирск были названы лучшими городами для карьеры на удаленке, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Как передает РИА Новости, в опросе приняли участие по 700 граждан из Москвы и Санкт-Петербурга и по 300 человек из других городов России.

51% москвичей считают свой город лучшим для карьеры на удаленке. По 43% опрошенных назвали лучшими городами для удаленки Казань и Новосибирск.

Меньше всего шансов построить карьеру удаленщика в Челябинске и Омске: за них проголосовали только 9% и 8% соответственно.

Ранее работодателям раскрыли способы мониторинга работы сотрудников на удаленке. Эксперты советуют использовать программы с тайм-трекером, показывающие время работы над определенными задачами.