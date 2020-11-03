О пользе качественной чистки зубов говорят много и часто. Ведь лечение и протезирование зубов — удовольствие не из дешевых, и сохранение собственных зубов является главной целью регулярного посещения стоматологических клиник. Но знаете ли вы, что в зубном налете содержится до 300 различных бактерий? А то, что традиционная чистка зубов щеткой затрагивает лишь 60% поверхности зуба? И что не весь налет можно очистить зубной щеткой? В идеале арсенал приспособлений для очищения зубных поверхностей должен состоять из зубной щетки, ирригатора и зубной нити. Как раз о зубных нитях и особенностях их применения мы поговорим сегодня вместе с гигиенистом сети стоматологических клиник «Все свои!» Анной Деревянных.

Для чего нужна зубная нить?

У зуба имеется пять поверхностей. По мнению нашего эксперта-гигиениста Анны Деревянных, даже самая тщательная чистка зубов зубной щеткой помогает очистить только те части зуба, которые доступны снаружи, то есть три поверхности из пяти.

«Зубная нить нужна для того, чтобы прочистить зубное пространство между десневым сосочком в виде треугольничка и зубом. Это пространство еще называется зубодесневая борозда. Также при чистке затрагивается контактная поверхность зуба», — рассказывает эксперт.

Зубная нить помогает прочистить те пространства, куда не проникает зубная щетка. Не всегда хорошего результата при чистке помогает добиться и ирригатор, он не справляется с твердым зубным налетом. Особенно актуальна зубная нить для людей, у которых большая скученность зубов, то есть они расположены очень плотно друг к другу. Если на таких зубах возникает контактный кариес, то он может быть не сразу заметен непрофессиональным взглядом, и в итоге лечение потребуется уже двум соседним зубам, что значительно больше по стоимости, чем зубная нить.

Для любителей зубочисток у нас плохие новости: они больше вредят зубной эмали и хуже очищают межзубные пространства от налета, чем нити. К тому же зубочистки сильнее травмируют десну и связки, удерживающие зуб в кости.

Как выглядит зубная нить?

Зубная нить, как и обычная, представляет собой катушку или рулон, упакованный в пластиковую емкость с крышечкой. На краю крышечки есть режущий край, с помощью которого вы можете отрезать нужную часть длины. Нити также могут быть представлены в виде одноразового флоссера, когда нить натянута между двух держателей. По стоимости такие приспособления дороже, но, по отзывам некоторых пользователей, более удобны. Современные производители делают упаковки с нитями максимально комфортными для того, чтобы носить их с собой и пользоваться ими для чистки в любое время и в любом месте.

Какими бывают зубные нити?

Второе название зубной нити — флосс (также зубной флосс или дентал флосс). Зубные нити можно разделить на две большие группы: суперфлоссы и флоссы. Суперфлосс гораздо шире простой зубной нити и используется для очистки ортодонтических конструкций — например, пространств между коронками, в том числе на имплантах. Обычные флоссы бывают вощеные и невощеные. Первые из них пропитаны воском, вторые не содержат восковой пропитки.

Кроме того, нити бывают из шелка, однако этот материал не очень прочный. На практике чаще используются нити из искусственных волокон — нейлона, капрона, тефлона.

Невощеные нити подходят тем, кто страдает разного рода аллергиями. Кроме того, их волокна в процессе использования немного распушаются и помогают захватывать большее пространство, которое нуждается в чистке.

Пропитки для флоссов бывают антибактериальными и дезодорирующими. Распространенные примеры антибактериальных пропиток — хлоргексидин и различные травяные экстракты. Флоссы с нитратом калия помогут в борьбе с кариесом, а с ментолом — сохранят свежее дыхание.

Как мы уже упоминали, производители нитей заботятся об удобных, компактных упаковках, поэтому практически в любой аптеке вы можете приобрести мини-нить, которая легко помещается даже в дамскую сумочку.

Как правильно использовать зубную нить?

Для использования зубной нити нужно оторвать достаточно большой ее кусочек от катушки и натянуть его между указательными пальцами левой и правой руки, а затем зафиксировать и аккуратно ввести в пространство между зубами небольшими пилящими движениями, облегчающими ввод. Вводить нить в межзубное пространство следует до упора, избегая при этом болевых ощущений. Выводится нить по стенке зуба. В одном зубном промежутке такую манипуляцию нужно проделать два раза, выводя нитку сначала по одному зубу, а затем по соседнему. Таким образом мы прочищаем пространства между всеми зубами в полости рта. Отмеренный кусок нити можно использовать только один раз, во избежание инфекций.

Для чего нужны объемные зубные нити?

Объемные зубные нити, или, иначе, суперфлоссы, чаще используются для гигиены ортодонтических конструкций:

коронок

имплантов

мостовидных конструкций

брекет-систем.

Прежде чем пользоваться объемной зубной нитью, вы должны получить консультацию и рекомендации от своего стоматолога.

Есть ли опасность навредить зубам и деснам при использовании зубной нити?

«Большой опасности для целостности зуба и десны при использовании зубных нитей нет, — считает эксперт ФАН Анна Деревянных. — Но все-таки осторожность при использовании флоссов не помешает».

Слишком интенсивное использование может привести к травматизации эпителия десен. Особенно это нужно учитывать людям, страдающим пародонтозом, так как интенсивное очищение зубов с помощью нитей может усилить кровотечение.

Зубы с кариесом также нуждаются в аккуратной обработке поверхностей, поскольку эмаль ослаблена и могут образоваться сколы. Более щадящий режим обработки нитями нужен и при любых других воспалениях десен.

Для тех, кто недавно поставил зубные коронки и мосты, использование нитей для очистки зубных полостей обязательно нужно обсудить со своим врачом-стоматологом. Есть общее мнение, что флоссерами в таких случаях пользоваться не рекомендуется.

Детям можно использовать флоссы начиная примерно с 8–10 лет, но в первое время — непременно под присмотром взрослых.