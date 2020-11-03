Улетевшая на Мальдивы Орлова показала соблазнительное фото в купальнике

Москва, 3 ноября. Популярная телеведущая и певица Ольга Орлова порадовала поклонников соблазнительной фотографией, сделанной во время отдыха на Мальдивах.

В преддверии дня рождения ведущая телепроекта «Дом-2» отправилась на отдых на Мальдивы. Знаменитость регулярно публикует кадры с райских островов, показывая поклонникам все прелести своего отдыха.

Орлова продолжает радовать фанатов и заряжать их на позитив. Недавно в ее профиле в Instagram появился снимок, сделанный на берегу океана. Звезда сидит на пляжной кушетке под навесом в ярком раздельном купальнике.

«Всем доброго дня! Пусть сегодня произойдет что-то очень хорошее! Я вам этого от всей души желаю», — написала 42-летняя знаменитость.

Поклонники восторженно приняли пляжный снимок звезды. Они оценили стройную фигуру певицы, отметив, что она превосходно выглядит.

«Красотка»; «Какая же красота! И красивая девушка»; «Красотка! Хорошего дня, Оленька! Ты прекрасна!» — пишут преданные фанаты ведущей.

За считанные минуты публикация Орловой собрала тысячи лайков и сотни комментариев, что явно порадовало знаменитость.