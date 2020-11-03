Павел Воля показал на фото располневшую Утяшеву

Москва, 3 ноября. Юморист и резидент шоу Сomedy Club Павел Воля иронично рассказал, как возможное введение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса может повлиять на его семью. Интересный снимок шоумен выложил в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий опубликовал совместный снимок со своей супругой Ляйсан Утяшевой. На фотографии они выглядят заметно крупнее. Выяснилось, что над внешностью знаменитостей поработал в фотошопе один из поклонников, добавив звездным супругам пару лишних килограммов.

«Мы с Ляйсан Утяшевой после второй «волны» карантина», — написал Павел Воля под постом.

Поклонники не прошли мимо такой забавной фотографии и решили поделиться своими впечатлениями от поста. Многие признались, что пара смотрится вполне гармонично, но некоторые признались, что им непривычно видеть своих кумиров заметно потолстевшими.

«Паша, а тебе идет полнота», — написал один из подписчиков. «В любом виде хороши! Пухляшики-милашики», — отметила вторая. «Ну, а что, вам идет, кстати, быть в теле», — поддержал предыдущих комментаторов еще один фана звездной пары.

Ранее появилась информация об измене Павла Воли своей супруге. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и юморист отреагировали на эту новость и заявили, что смеются в голос.