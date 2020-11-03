Сын Конкина обвинил отца в изменах умершей от рака жене

Москва, 3 ноября. Сын актера Владимира Конкина Ярослав обвинил отца в неверности жене Алле, которая десять лет назад умерла от онкологического заболевания.

По словам наследника Конкина, артист еще при жизни супруги сблизился со своим директором Еленой Переслени. Из-за этого, как утверждает Ярослав, Конкин отправил супругу в загородный дом.

«Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, то сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал», — сказал Конкин-младший в эфире шоу «Прямой эфир».

Жена артиста не хотела уступать мужа, поэтому сблизилась с соперницей, чтобы избавиться от Переслени. Однако этот ход, по словам сына Конкина, не сработал — директор звезды «Место встречи изменить нельзя» просто выжила Аллу.

Владимир Конкин прожил с супругой Аллой почти 40 лет. У пары родились трое детей: сыновья Ярослав и Святослав, дочь София. Супруга артиста последние годы жизни боролась с раком, ее не стало в марте 2010 года, передает Пятый канал.