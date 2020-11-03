Коронавирус снова мутировал и стал еще заразнее

Москва, 3 ноября. Американские ученые обнаружили две мутации коронавируса, повышающие заразность и вероятность обмана иммунной системы.

Во время первой волны ученые обнаружили мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, у 71 пациента с COVID-19. Вторая волна показала распространенность мутации до 99,9%. D614G показал большую приспособленность вируса. Исследователи пришли к выводу, что мутация, скорее всего, повышает заразность коронавируса.

Еще одна мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела. Эта особенность может позволить вирусу обманывать иммунную систему.

Ранее ученые назвали сроки, когда тест на COVID-19 наиболее точен. По их мнению, тесты наиболее точны спустя восемь дней после заражения коронавирусом.