Суд отклонил жалобу на арест красноярского бизнесмена Быкова

Красноярск, 3 ноября. Красноярский суд отклонил апелляцию на арест предпринимателя Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена в 2005 году.

Быков был арестован в мае 2020 года по обвинению в организации убийств двух граждан в 1994 году. Красноярский суд 22 октября изменил меру пресечения, отправив предпринимателя под домашний арест. Вечером того же дня бизнесмена задержали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Суд арестовал Быкова до 21 декабря. Жалоба адвокатов бизнесмена на приговор была отклонена. Защита запрашивала домашний арест и изменение обвинения на подстрекательство к преступлению.