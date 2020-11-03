Конкин решил продать квартиру дочери через две недели после ее смерти

Москва, 3 ноября. Актер Владимир Конкин продает квартиру дочери Софии. Звезда советского кино выставил объявление о продаже недвижимости спустя две недели после смерти девушки.

Конкин подарил дочери квартиру, когда после развода с мужем девушке и ее ребенку негде было жить. В однушке София прожила несколько месяцев, а затем переехала жить к новому возлюбленному в центр Москвы. Подаренную отцом квартиру девушка сдавала.

Сейчас квартиру, в которой некоторое время жила дочь Конкина, продают за 6 миллионов рублей. Как выяснили журналисты «Прямого эфира» в квартире был сделан абсолютно новый ремонт, есть вся сантехника и мебель. По словам представительницы артиста, Конкину больше не нужна эта недвижимость, поэтому он решил избавиться от нее.

При этом ранее сообщалось, что однокомнатная квартира может отойти дочери покойной, Алисе. Адвокат Павел Астахов, комментируя решение Конкина продать недвижимость, призвал разобраться в ситуации с правом наследницы.

«Непонятно, почему Владимир Конкин в такой спешке продает квартиру. Тут нужно понять, имеет ли дочь право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает», — сказал юрист.

Квартира Софии была полностью оформлена на звезду «Место встречи изменить нельзя», а 11-летняя девочка была прописана у дедушки.