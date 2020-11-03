Три человека с коронавирусом скончались в ЛНР за сутки

Луганск, 3 ноября. Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики сообщило, что за сутки в ЛНР скончались три человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, передает «Луганскинформцентр».

«Зарегистрировано три летальных случая», — говорится в сообщении Минздрава ЛНР.

Общее число заболевших коронавирусом, по данным министерства, составляет 1587 человек. По данным на 2 ноября, в республике полностью выздоровели 1261 человек, три пациента — за последние сутки.

В Министерстве здравоохранения ДНР ранее рассказали о запасах кислорода для пациентов с коронавирусом и заявили, что предприятия республики имеют возможность производить до 22 тонн кислорода для медицинских целей в сутки.