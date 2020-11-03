Немецкие СМИ раскрыли, что ждет Россия от нового президента США

Берлин, 3 ноября. Россия от президентства демократа Джо Байдена ничего хорошего не ждет, а отношения с Вашингтоном при нынешнем американском лидере скатились до низшей точки.

Во время правления Трампа против РФ были введены экономические санкции, усилено давление на союзников Москвы в Венесуэле, Иране и Сирии, а также выросла угроза остановки проекта «Северный поток — 2». С точки зрения Кремля, действующий глава Белого дома не смог справиться с американскими элитами, мешавшими ему нормализовать отношения с РФ, пишет Die Welt.

Если же новым президентом Соединенных Штатов станет Байден, то в антироссийском настрое Вашингтона ничего не изменится. С другой стороны, заявление кандидата от Демократической партии о его планах продлить Договор СНВ-3 вселяет надежду, говорится в статье.