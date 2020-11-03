Азербайджан опроверг информацию Армении о ночных обстрелах Шуши и Мартуни

Баку, 3 ноября. ВС Азербайджана опровергли заявление Армении об обстрелах Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе,

Единый армянский информационной центр при кабмине Армении сообщал, что Азербайджан обстрелял из РСЗО «Смерч» города Шуши и Мартуни в ночь на 3 ноября. В Минобороны Азербайджана заявили, что распространяемая Ереваном информация об обстрелах не соответствует действительности.

«Азербайджанская армия не открывает огня по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта в НКР, передает «Вечерняя Москва».