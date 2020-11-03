Вашингтон, 3 ноября. Голосование на первом избирательном участке в США стартовало сразу после полуночи в штате Нью-Гэмпшир в поселке Диксвилл-Нотч.

Первыми проголосовали пятеро жителей поселка, после чего объявили результаты: на этом участке победил демократ Джо Байден.

Каждые президентские выборы в США за право считаться первым населенным пунктом, проводящим голосование, соперничают и другие небольшие поселки: Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли.

Сегодня, 3 ноября, гражданам США предстоит выбрать следующего президента. За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.