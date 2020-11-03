Неизвестный надел женщине на голову пакет и изнасиловал в лесу под Лугой

Санкт-Петербург, 3 ноября. Неизвестный мужчина напал на женщину в лесу под Лугой. Он надел своей жертве на голову пакет, а после изнасиловал.

О случившемся полиции сообщила потерпевшая поздно вечером 1 ноября. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Оперативники установили, что в тот день около 22:30 в лесу возле военного городка Луга-3 неизвестный мужчина напал на женщину, надел ей на голову пакет, изнасиловал, а потом отвел в подъезд одного из жилых домов, после чего скрылся», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Насильника разыскивают правоохранители.

Ранее телеканал "360" сообщал о том, как в Калуге стая бездомных псов спасла девушку от изнасилования. Собаки отреагировали на крики о помощи и спугнули злоумышленника.