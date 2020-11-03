Новые модели экранопланов могут появиться на вооружении ВМФ России

Москва, 3 ноября. Усовершенствованные образцы советских экранопланов могут появиться на вооружении российской армии.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на сегодняшний день перед специалистами стоит задача по модернизации советских экранопланов. Он напомнил, что первый в мире образец подобной техники был принят на вооружение СССР в 1979 году. Экраноплан — судно, которое движется за счет «экранного» эффекта, который возникает между крылом и водой. Оно объединяет в себе функции самолета и корабля.

«Преимуществ у экраноплана много: большая скорость, маневренные характеристики, высокая грузоподъемность», — говорит эксперт.

Эта многофункциональная техника могла выполнять целый ряд задач: перевозить десантников, размещать ракеты, наносить удары. При этом экранопланы не успели получить развития из-за распада СССР. Проект не был реализован до конца, но сейчас Россия к нему возвращается снова, передают Nation News.

«Существует понятие экранолет — это аппарат, который использует экранный эффект, но высота его полета выше, он может использоваться как самолет. Они имеют больше перспектив, чем экранопланы», — подытожил специалист.

По словам Кнутова, перед ВМФ поставлена задача разрабатывать экранопланы, модернизировать имеющиеся технологии.

Образцами советской военной техники в последние годы активно интересуются США. Так, Минобороны объявило тендер на закупку боеприпасов и систем вооружения стран бывшего СССР. Договор рассчитан на пять лет, передает телеканал «360».