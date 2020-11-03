Эксперты Sina объяснили, почему Япония не сможет силой отобрать Курилы у РФ

Москва, 3 ноября. Японские политики продолжают претендовать на Курильские острова, так как цена этой территории невероятно высока, к такому мнению пришли китайские аналитики на страницах издания Sina. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод материала.

Отношения России и Японии усложняются из-за того, что страны не заключили мирный договор по Курильским островам. Токио претендует на ряд островов, а Москва в свою очередь заявляет, что Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над территорией подкреплен международно-правовыми нормами. После распада Советского Союза появились несколько новых государств, которым пришлось столкнуться с рядом экономических и политических проблем. Россия в данном случае не стала исключением, на этом фоне у Японии не должно было появиться мысли силовым методом захватить Курилы.

Китайские эксперты напоминают, что в то время «японская экономика переживала бурное развитие, она по многим показателям уступала лишь США». Одной из главных столиц мира постепенно становился Токио, где открывались офисы крупнейших компаний, отмечается в материале Sina.

Цены на недвижимость в Японии взлетели из-за высокого спроса и недостаточного объема предложений, это стало причиной образования мыльного пузыря, который лопнул как раз-таки на фоне распада Советского Союза.

«Фондовые рынки обвалились, многие японские компании оказались на грани банкротства. Следующие 10 лет принято называть потерянным десятилетием Японии», — указывают китайские эксперты.

С их точки зрения, именно внутренние проблемы остановили Японию от попытки воспользоваться непростым положением России, чтобы решить вопрос Курильских островов. На сегодняшний день, как констатировали аналитики из Китая, у Токио нет шансов заполучить острова. Любая попытка захвата российской территории приведет к военному конфликту, добавили журналисты.

«Возможностей России достаточно, чтобы напугать Японию и вынудить ее отказаться от решительных действий», — предупредили аналитики из КНР.

Китайские эксперты ранее рассказали о жестком предупреждении Японии со стороны РФ на фоне территориальных претензий к Токио.