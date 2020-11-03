Россиян предупредили о рисках участия в интернет-опросах

Москва, 3 ноября. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о рисках участия в опросах в интернете.

Он отметил, что люди действительно могут заработать, но это будет всего несколько сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса. Однако если желание пройти опрос не отпало, следует соблюдать правила безопасности.

Сизов призвал россиян не сообщать одноразовые пароли из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае банковские данные могут оказаться в руках мошенников.

«Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по ее банковской карте (например, сделать покупки или переводы)», — сказал специалист в беседе с агентством «Прайм».

Он также указал, что мошенники используют еще один способ — выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка.