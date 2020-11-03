Минздрав ДНР рассказал о запасах кислорода для пациентов с коронавирусом

Донецк, 3 ноября. Предприятия Донецкой Народной Республики имеют возможность производить до 22 тонн кислорода для медицинских целей в сутки. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Производители республики успешно справляются с поставками кислорода на госпитальные базы, где находятся пациенты, у которых диагностировали коронавирус, и делают это своевременно. Отмечается, что сейчас удается обеспечивать поставки кислорода до 10 тонн в сутки.

«В свою очередь производственные возможности местных заводов значительно шире — до 22 тонн в сутки», — говорится в тексте сообщения.

Бесперебойное и своевременное производство кислорода обеспечивают следующие предприятия ДНР: «Юзовский металлургический завод» и «Горняк», филиал «Енакиевского металлургического завода», компания «Дары природы».

Напомним, Россия отправит Донецкой и Луганской народным республикам гуманитарную помощь в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на 399 миллионов рублей. Республики получат средства индивидуальной защиты, оборудование, тест-системы и расходные материалы к ним.