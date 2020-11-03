Мисмари: ЛНА готова противостоять терроризму в любой точке Ливии

Тобрук, 3 ноября. Ливийская национальная армия находится в постоянной боевой готовности, чтобы сдерживать террористов. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в своем обращении.

Он почтил память скончавшегося главы Управления сил специального назначения ЛНА Ваниса Абдул-Карима Бухамады, который принимал участие в антитеррористической операции.

«ЛНА придерживается своих обязанностей и обещаний, касающихся борьбы с терроризмом и преступностью. Каждый раз, когда мы теряем наших товарищей, в нас увеличивается сила и решительность в деле борьбы с террористами», — говорит Мисмари.

Представитель ЛНА отметил, что армия Халифы Хафтара находится в постоянной боеготовности, чтобы сдерживать террористов в любой части Ливии.

Ранее Мисмари заявлял, что Ливийская национальная армия воюет не ради власти, а ради разрешения кризиса в стране. Как отмечал военачальник, ЛНА ведет объявленную войну против терроризма и преступности.