ЛНА завершит антитеррористическую операцию после вывода из Ливии наемников

Тобрук, 3 ноября. Возвращение сил операции «Аль-Карама» в свои казармы произойдет одновременно с выходом из Ливии наемников и иностранных сил, заявил глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб.

Как передает информационное агентство «Аль-Джамахирия», представитель Ливийской национальной армии также отметил, что безопасность Сирта будет обеспечиваться силами самого города.

Ранее Махджуб назвал Сирт «всеобъемлющим политическим центром» Ливии и поддержал инициативу главы МИД Восточного правительства Абделя Хади аль-Хувейджа перенести столицу страны именно в этот город. Военачальник подчеркнул, что ЛНА не приемлет разделения территории Ливии.