Экс-солист «Ляписа Трубецкого» снял клип в Чернобыле

Москва, 3 ноября. Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров снялись в клипе на кавер-версию песни «Чернобиль форева» «Скрябина».

«Такого счастья больше нам не надо», — эти слова в песне Скрябина красной нитью проходят в головах миллионов людей», — говорится в описании клипа.

Съемки видеоролика проходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Музыканты направились туда в рамках музыкального проекта «Звуки Чернобыля», чтобы по-новому взглянуть на события, произошедшие 26 апреля 1986 года.

По словам экс-лидера «Ляписа», он с коллегой получил доступ к коллекции звуков, которые были записаны в чернобыльской зоне отчуждения украинским художником Валерием Коршуновым. На основе этих звуков была создана музыка.