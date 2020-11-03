В России работают над созданием системы контроля использования масок

Москва, 3 ноября. Российские специалисты создают систему технического зрения «Маска», которая поможет выявлять нарушителей масочного режима в госучреждениях.

Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) уточнила изданию RT, что эта система будет направлена на контроль использования средств индивидуальной защиты врачами и пациентами в медицинских учреждениях России. Также наблюдение будет вестись за посетителями других госучреждений. Информация о нарушителях в оперативном порядке будет передаваться ответственным сотрудникам посредством специального мобильного приложения.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зеленой зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — говорится в сообщении пресс-службы НТИ.

Контроль будет осуществляться на основе анализа различных видеоматериалов. При этом она будет учитывать ракурс и освещение в помещениях. В НТИ отметили, что точность работы аналитических алгоритмов «Маски» составляет до 99%.