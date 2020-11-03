Жертвами террористического акта в Вене стали три человека

Вена, 3 ноября. Три человека погибли при нападении в Вене, один из террористов был ликвидирован. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Данное заявление Карл Нехаммер сделал во время пресс-конференции, темой которой стала террористическая атака в Вене. Глава ведомства заявил, что правоохранительные органы установили личность одного из нападавших. Он был сторонником запрещенной в РФ организации ИГИЛ1. Во время обыска квартиры у террориста нашли взрывчатку.

«Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста», — сказал Карл Нехаммер.

Серия нападений в столице Австрии произошла вечером 2 ноября. Террористы совершили обстрелы в шести местах. По словам Нехаммера, жертвами теракта стали три человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.