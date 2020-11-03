В Крыму ответили Франции на непризнание российского статуса полуострова

Симферополь, 3 ноября. Франция глубоко заблуждается, называя Крым аннексированной территорией, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

По его мнению, Франция проводит непоследовательную политику. Дело в том, что французский лидер Эммануэль Макрон говорит о выстраивании диалога с Россией, а МИД Франции заявляет об аннексии Крыма, указал крымский чиновник.

При этом он убежден, что если французские власти действительно заинтересованы в налаживании и укреплении отношений с Россией, то им нужно сперва признать российскую принадлежность Крыма.

«Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию», — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.

Российский сенатор Сергей Цеков в свою очередь считает, что Париж вместо реальной оценки крымских событий по-прежнему повторяет общеевропейские штампы. Он призвал Париж отказаться от них.

Ранее стало известно о телефонных переговорах глав МИД Франции и Украины Жан-Ив Ле Дриана и Дмитрия Кулебы. В ходе беседы Париж подтвердил неизменную и однозначную позицию, что Франция «не признает незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.