Пашинян раскритиковал Израиль в ответ на предложение гуманитарной помощи

Ереван, 3 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал Израиль в ответ на предложение направить гуманитарную помощь в Ереван, сообщает The Jerusalem Post.

Пашинян посоветовал израильским властям «в качестве логического продолжения деятельности» направить гуманитарную помощь «террористам» и «наемникам».

«Гуманитарная помощь страны, которая продает наемникам оружие, использующееся для нанесения ударов по мирному гражданскому населению?» — возмутился Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал Израиль задуматься, действительно ли он хочет оставаться на одной стороне с перебросившей в Азербайджан тысячи сирийских наемников Турцией. Пашинян предупредил, что свои «империалистические амбиции» Анкара может нацелить на Израиль, и это вопрос времени.

Гуманитарную помощь Армении 5 октября предложил в ходе разговора с армянским коллегой Арменом Саркисяном президент Израиля Реувен Ривлин. Он заверил, что сотрудничество республик не направлено против какой-либо стороны.

Ранее Пашинян заявил, что власти Армении имеют «полноценные доказательства», которые подтверждают переброску турками «тысяч сирийских наемников» на территорию Азербайджана.