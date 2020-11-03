Очередной пост Трампа получил отметку Twitter о возможной дезинформации

Вашингтон, 3 ноября. Администрация социальной сети Twitter отметила очередной пост нынешнего президента США Дональда Трампа, как публикацию с возможной дезинформацией.

Речь идет о недавней публикации Трампа, в которой он раскритиковал решение Верховного суда США о продлении сроков отправки избирательных бюллетеней посредствам почты в штате Пенсильвания.

«Решение Верховного суда по поводу голосования в Пенсильвании очень опасное. Оно приведет к безудержному и неконтролируемому мошенничеству и подорвет всю систему наших законов. Это также спровоцирует насилие на улицах. Надо что-то делать!» — говорится в посте главы Белого дома.

Администрация Twitter заменила твит американского лидера на пояснительное сообщение. В нем указано, что содержимое поста Трампа может вводить других пользователей социальной сети в заблуждение относительно способов участия в голосовании на президентских выборах в США или другом гражданском мероприятии.