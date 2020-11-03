Россиян предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности использования лифтов после посещения его больным коронавирусом нового типа.

Если человек покашлял в лифте, то аэрозоль с коронавирусом какое-то время может сохраняться в воздухе. Об этом напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — указал специалист в беседе с радио Sputnik.

По состоянию на 2 ноября, в России выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом свыше 1,2 млн пациентов смогли победить коварную болезнь, более 28 тысяч человек скончались.

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно опасный вирус распространился по всей планете.