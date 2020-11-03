Адвокат рассказал, что ожидает сбившую человека звезду шоу «Холостяк»

Москва, 3 ноября. Адвокат сбившей человека насмерть звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой Владислав Подшибякин рассказал, ожидает ли девушку суд.

«Полиция проводит проверку по факту ДТП. Уголовное дело пока на возбуждено, Виктория посещает следственные мероприятия и делает все, что от нее требуется. Состоится ли суд по этому делу — пока не могу сказать. По поводу пострадавшего хочу сказать следующее: выражаем соболезнования его семье», — цитирует Подшибякина Star hit.

Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила 5 октября на Кутузовском проспекте мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего отбросило на соседнюю полосу, где он попал под колеса Jaguar. От полученных травм мужчина скончался.

Виктория Короткова известна как участница шоу «Холостяк» с певцом Егором Кридом. После нескольких свиданий с ним она подала на развод с бывшим мужем. В течение года девушка 28 раз привлекалась к административной ответственности.

Согласно предварительной информации, звезда «Холостяка» была трезва, но ехала за рулем автомобиля, который принадлежит мужчине с тремя неоплаченными штрафами.

По словам адвоката и общественного деятеля Элеоноры Абеле, если выяснится, что ДТП произошло по вине водителя — увеличить срок наличием штрафов нельзя, так как в уголовном кодексе дорожные штрафы не представляются отягчающим фактором, добавила адвокат.