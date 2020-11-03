В Азии могут построить «постпандемический» город будущего

Москва, 3 ноября. Малайзийские архитекторы из бюро O2 Design Atelier хотят построить в Азии «постпандемический» город будущего.

В основе концепции лежит развитие пространства по вертикали. По задумке, в городе будет установлено несколько башен, опирающихся на сваи и состоящих из летающих капсул. Все здания будут соединены мостами. Архитекторы хотят освободить нижнюю часть пространства для того, чтобы росли деревья и вернулось исходное состояние природы.

Говоря об инфраструктуре, то архитекторы решили все необходимые человечеству площадки разместить в каждой башне. Жителям города будут доступные, магазины, спортивные комплексы и площадки для мероприятий. Для перемещения нужно воспользоваться капсулой, которая доставит человек в нужную ему точку здания.

На нижних ярусах будут работать медицинские центры, где смогут разместить людей в случае пандемии, сообщает Designboom.