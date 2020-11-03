Сезон лесных пожаров закончился на территории России

Москва, 3 ноября. Пожароопасный сезон в лесах России подошел к концу. Сейчас высокий уровень пожарной опасности может наблюдаться только на юге страны, заявили в Гидрометцентре РФ.

Относительно высокий уровень лесных пожаров сохраняется в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Однако это не говорит об обязательном возникновении возгораний на этих территориях, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в течение недели в стране не ожидаются высокие классы пожарной опасности. Пятый уровень возможен только на прилегающих к Каспийскому морю территориях. Однако в этой зоне почти нет лесов, не считая горной местности.