Тимошенко заявила о старте «настоящего террора» на Украине

Киев, 3 ноября. Из-за конфликта и президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом в стране начался «настоящий террор», считает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Лидер оппозиционной партии заявила, что в «войне за распределение полномочий и ресурсов» власти Украины забыли об эпидемии COVID-19.

«Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более «насущном» вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, на Конституционный суд «обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор», когда он начал рассматривать вопрос о продаже земель

Тимошенко призвала вывести КС из-под «террора» исполнительной власти, защищать граждан и страну «а не уничтожать остатки ее государственности».

Старт конфликту главы государства с Конституционным судом на Украине был дан 27 октября, когда КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Спустя два дня Зеленский созвал срочное заседание СНБО, по итогам которого внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочия судей КС.

Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» попросил депутатов поддержать инициативу. Президент Украины подчеркнул, что, «если не восстановить доверие общества к КС» страна лишится международной финансовой помощи, поддержки со стороны ЕС, НАТО и МВФ и безвиза с Евросоюзом.