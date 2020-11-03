Вице-премьер Украины сравнил Донбасс с опухолью и предложил «ампутацию»

Киев, 3 ноября. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с опухолью.

Он в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» рассуждал о перспективах возвращения в состав Украины Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Это больные территории, ментально в том числе. Нам главное не взять их обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать», — сказал Резников.

Он считает, что у Киева есть только два варианта по Донбассу: это «полная ампутация» и «лечение». Сам политик выступает за «терапию и полное восстановление нашего «организма».

После государственного переворота на Украине в 2014 году вспыхнула гражданская война. Отдельные части Донецкой и Луганской областей, не согласившись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости и учреждении ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Разрешить внутриукраинский кризис пытаются на различных международных площадках, в частности, в Минске. Несмотря на подписанные соглашения между сторонами конфликта, в регионе наблюдаются обстрелы.