Пожар третьего ранга сложности произошел в одном из ангаров в Твери

Тверь, 3 ноября. Возгорание произошло в одном из ангаров в промышленной зоне в Твери. Данную информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 04.25 по московскому времени. По словам сотрудников МЧС, площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров. На момент прибытия пожарного подразделения было зафиксировано горение в цельнометаллическом ангаре.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В устранении очага возгорания участвуют 63 человека и 24 единицы техники. В МЧC сообщили, что пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.