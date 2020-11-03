В РФ задумались о создании бюджетных мест в медвузах для лиц с «вышкой»

Москва, 3 ноября. Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать бюджетные места на второе высшее образование на медицинские специальности.

Письмо со своим предложением парламентарий направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В сообщении он объяснил, как бюджетные места на второе высшее образование в медицинские вузы положительно скажутся на выборе профессии людьми с «вышкой».

Власов указал на дефицит квалифицированных медицинских работников, который особенно остро наблюдается в небольших населенных пунктах. На фоне этой проблемы, по мнению депутата, государство должно разработать стимулирующие меры для привлечения лиц на медицинские специальности. Одной из таких мер может стать введение бюджетных мест для лиц с высшим образованием.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», — пояснил Власов в беседе с RT.

По его мнению, это позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайной ситуации.