Эксперты рассказали, почему нельзя разбавлять антифриз

Москва, 3 ноября. Антифриз нельзя разбавлять водой, чтобы не снижать долю защищающих двигатель присадок. Об этом сообщили эксперты издания «Автовзгляд».

Охлаждающая жидкость для двигателей состоит из воды, этиленгликоля и специальных присадок. Ее рабочие температуры зависят от доли воды, рассказали специалисты.

В разбавленном антифризе снижается доля присадок, которые защищают мотор от коррозии и появления микропузырьков в местах завихрения потока. Так называемая кавитация может разрушить детали двигателя быстрее ржавчины.

Специалисты напомнили, что в водопроводной воде присутствует много растворенных веществ, которые образуют накипь при высоких температурах. Удалить ее из радиатора будет сложно.

Эксперты подчеркивают, что прибегнуть к разбавлению охлаждающей жидкости водой можно только в качестве крайней меры, чтобы добраться до качественного антифриза. При первой же возможности разбавленную охлаждающую жидкость специалисты рекомендуют заменить на новую.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг разработал пакет поправок в технический регламент Таможенного союза, которые обязывают водителей делать внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в конструкции авто. В частности, речь идет об установке порогов, антенн, подкрылков, мультимедийного оборудования или сигнализации.