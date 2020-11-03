Нарышкин: раскол в США может сохраниться после завершения выборов

Москва, 3 ноября. Служба внешней разведки РФ ожидает, что голосование по почте на выборах в США может быть опротестовано. Это станет основанием для продолжения раскола в стране.

Соответствующее заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин во время интервью с РИА Новости. Он отметил, что процесс подсчета голосов на президентских выборах в США также может затянуться.

«Поскольку огромное количество избирателей проголосовали по почте, досрочно. И подсчет займет какое-то время», — пояснил Нарышкин.

Глава СВР считает, что американская элита в лице демократов и республиканцев принесла в жертву общественную стабильность, чтобы получить больше голосов избирателей. Нарышкин напомнил, что беспорядки в США начались после убийства чернокожего американца сотрудником полиции. В Соединенных Штатах, по словам специалиста, ежегодно убивают около тысячи темнокожих, однако этот случай стал поводом для республиканцев и демократов «укрепить свои электоральные основы».