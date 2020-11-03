Прием витамина В3 может снизить риск возникновения рака кожи

Москва, 3 ноября. Прием витамина В3 поможет снизить риск развития рака кожи, к такому выводу пришли итальянские ученые.

Ультрафиолет провоцирует организм вырабатывать витамин D3, который может стать причиной возникновения рака кожи. Однако есть средство, способное заблокировать негативное влияние витамина D3 на человека.

Итальянские ученые провели эксперимент, пригласив в свою лабораторию добровольцев с раком кожи. Они обработали клетки никотинамидом (один из подвидов В3). Обработка проходила с разным часовым разрывом: за 18 часов до воздействия ультрафиолета, за 24 часа и за 48 часов.

Результат поразил ученых. Оказалось, что та группа, которой обрабатывали кожу за сутки, была лучше защищена от окисления и повреждения ДНК.

«Защитный эффект витамина B3 кратковременен, поэтому его следует употреблять не позднее чем за 24–48 часов до выхода на солнце», — сказала сотрудник дерматологического отделения AOU Maggiore della Carità Лара Камилло.

Медики рекомендуют принимать витамин В3 за двое-трое суток до выхода на солнце.