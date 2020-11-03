Доктор Мясников рассказал о потенциальном вреде капель против насморка

Москва, 3 ноября. Различные препараты против насморка несут потенциальную опасность для людей с сердечными и гипертоническими заболеваниями.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1», что все лекарственные препараты против насморка учащают сердцебиение человека за счет стимуляции мышечного тонуса.

«Если сердечник или гипертоник переусердствует с сосудосуживающими препаратами, то это может привести к реальным проблемам с сердцем, к нарушению ритма», — подчеркнул доктор.

Мясников отметил, что очень часто пожилые люди попадают в медицинские учреждения именно из-за того, что пользуются таким препаратами.