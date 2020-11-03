Отель с российскими журналистами обстреляли в Вашингтоне

Вашингтон, 3 ноября. Отель, в котором остановилась съемочная группа российского телеканала, подвергся обстрелу в Вашингтоне. Об этом сообщил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

Инцидент произошел в ночь на вторник, в результате стрельбы никто не пострадал. По словам Веселовского, он писал сюжет, когда услышал звуки выстрелов.

«После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», — цитирует Веселовского РИА Новости.

Сотрудники отеля подтвердили, что снаружи стреляли.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером серия вооруженных нападений была совершена в центре Вены. Первым объектом атаки стала синагога. Власти Австрии признали произошедшее терактом.

В результате стрельбы погибли два человека, 15 пострадавших остаются в больницах. Тяжело ранен один из полицейских. Правоохранителям удалось ликвидировать одного из стрелков.