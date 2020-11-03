Ужасная аллергия дочерей вынудила Бейонсе заниматься пчеловодством

Вашингтон, 3 ноября. Популярная американская певица Бейонсе рассказала о своем необычном хобби. Знаменитость осваивает пчеловодство.

Бейонсе приобрела два больших улья с 80 тысячами пчел. По ее словам, ей удается делать «сотни банок меда в год».

Можно было бы предположить, что Бейонсе хочет превратить свое хобби в небольшой бизнес, но, оказывается, что заняться пчеловодством певицу подтолкнули дети. Американская звезда сообщила, что у ее дочерей «ужасная аллергия», а мед обладает многочисленными целебными свойствами.

«Я занялась ульями, потому что у моих дочерей Блю и Руми ужасная аллергия, а мед обладает бесчисленными целебными свойствами», — призналась 39-летняя звезда в интервью изданию Vogue.

Американская певица Бейонсе, которая поет в стиле R’n’B, замужем за рэпером Джей Зи. Пара начала встречаться в начале 2000-х, но сыграла свадьбу только в 2008 году. В этом браке у звезды мировой сцены появилось трое детей. Первенец появился на свет в начале 2012 года, малышку назвали Блю Айви. Спустя пять лет Бейонсе родила близнецов — девочку Руми и мальчика Сэра.