Вертолет на Камчатке незаконно приземлился в кратер вулкана

Москва, 3 ноября. Вертолет без опознавательных знаков незаконно совершил посадку в кратере вулкана Мутновский в особо охраняемой природной зоне южной части полуострова Камчатка.

Представитель природного парка «Вулканы Камчатки» рассказал журналистам, что вертолет осуществил приземление на Большое фумарольное поле внутри кратера вулкана, который является природной достопримечательностью региона.

«В кратере вулкана Мутновский, расположенном в зоне охраны уникальных природных комплексов и объектов, совершил посадку вертолет», — сказал представитель парка.

Согласно данным природного парка, факт нарушения законодательства был зафиксирован после того, как вертолет уже покинул место происшествия. Очевидец утверждает, что никаких опознавательных номеров на воздушном транспорте не было.

В настоящий момент «Вулканы Камчатки» начали проведение собственного расследования этого инцидента. Установить принадлежность вертолета к туроператору или индивидуальному предпринимателю пока не удалось.