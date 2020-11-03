Роспотребнадзор: Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах РФ

Москва, 3 ноября. Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано более чем в половине регионов России, сообщает Роспотребнадзор.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения», — говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что 33,7% населения привились от гриппа, общее число привитых в России превысило 49,4 млн человек.

Основным способом профилактики гриппа считается вакцинация, оптимальным временем для прививок является период с сентября по ноябрь.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в России с начала эпидемиологического сезона зафиксировано 6,19 млн случаев ОРВИ. По оценкам специалистов, ситуация по гриппу в стране в целом благополучная. Из общего числа зарегистрированных случаев 20 — лабораторно-подтвержденный грипп.