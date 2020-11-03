Олега Янковского назвали возможным отцом сына Ирины Цывиной

Москва, 3 ноября. Журналист Денис Сорокин назвал актера Олега Янковского отцом Евгения Благонравова — сына умершей в прошлом году артистки Ирины Цывиной.

В эфире телепередачи «Пусть говорят» критик заявил, что отцом Евгения Благонравова не являются третий или четвертый супруги Цывиной Георгий Пусеп и Александр Благонравов.

«Ты понимаешь, Благонравов тебе не отец и даже не Джордж!» — заявил журналист.

По словам Сорокина, отцом Евгения Благонравова является артист Олег Янковский, роман с которым якобы завязался у Цывиной на кинофестивале Кинотавр. Такие слухи давно ходят в актерской среде. Об отцовстве Янковского во всеуслышание говорил директор Кинотавра Марк Рудинштейн, уточняет «Собеседник».

Звезда сериала «Кадетство» была замужем четыре раза, однако актрису запомнили как вдову Евгения Евстигнеева. Первый брак актрисы был фиктивным: ради получения прописки в Москве. Во второй раз Цывина вышла замуж за Евстигнеева, который скончался в 1992 году. Актриса была замужем еще дважды. Актриса скончалась 56-м году жизни весной прошлого года.

Дочь Цывиной Зиновья Пусеп заявила, что артистку могли убить. Она уверена, что Евгений не причастен к гибели матери. Но при этом молодой человек не хочет с ней ничего обсуждать.