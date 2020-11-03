Компания Tesla собирается потратить 12 миллиардов долларов на новые заводы

Вашингтон, 3 ноября. Американская компания по производству электрокаров Tesla в ближайшие два года планирует вложить в развитие своих заводов рекордные 12 миллиардов долларов.

Свидетельством этого является новый финансовый план, в котором указано, что компания в значительной степени собирается расширить свои производственные мощности, передает Motor.ru. Уже в 2021 году на развитие заводов по производству электрокаров и батарей Tesla собирается вложить 6 миллиардов долларов. Такая же сумма у них предусмотрена и на 2022 год. Прошлогодние затраты на аналогичные цели обошлись компании в 3,5 миллиарда долларов.

Согласно финансовому плану, заложенные средства будут направлены на развитие заводов в Азии, США и Европе. Речь идет о новой «гигафабрике» Tesla в Шанхае, которая открылась в начале 2020 года и о двух предприятиях, строящихся в настоящий момент в Техасе и в окрестностях Берлина.