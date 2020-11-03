Климкин: Закарпатье фактически не является частью Украины и отошло Венгрии

Киев, 3 ноября. Закарпатье фактически отошло Венгрии, перестав быть частью Украины. Местные живут по будапештскому времени, а у чиновников в офисах висят венгерские флаги.

Соответствующее заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время эфира телеканала «Новости Донбасса».

«В Венгрии есть руководство, которое мечтает про то, что будет создано пространство вне государственных границ Венгрии. Если вы заходите в кабинет мэра Берегового — там висят три флага: венгерский, украинский и флаг ЕС», — отметил Климкин.

Он утверждает, что Украина почти ничего не сделала для национальных меньшинств страны. К таким выводам он пришел исходя из личного опыта. По словам Климкина, он «много где был» и общался с венграми, румынами и украинцами. В этих местах, по его словам, нет государственной политики.