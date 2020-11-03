Netflix экранизирует личную жизнь Виктории и Дэвида Бекхэм

Москва, 3 ноября. Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию личной жизни семьи Бекхэм. Дэвид и Виктория продали свое домашнее видео за 29 млн долларов.

По информации The Sun, знаменитый английский футболист и его звездная супруга предоставят Netflix записи с семейных праздников или событий, связанных с их жизнью. Также видеосервис получит доступ к материалам с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на футбольном поле.

Кроме того, в сериал планируют добавить архивные кадры, воспоминания друзей, товарищей и партнеров по команде спортсмена. В проекте могут принять участие актер и телеведущий Джеймс Корден, а также лучший друг Бэкхема комик Дэйв Гарднер. По словам источника, в киноленту в будущем добавят элементы реалити-шоу.

«Сервис покажет совершенно другого Дэвида, которого публика очень редко видит», — заявил инсайдер.

Авторы проекта не забудут и про Викторию Бэкхем. В сериале детально покажут историю любви пары, а также вспомнят несколько случаев, которые произошли со звездами во время первого знакомства.

Бывшая солистка поп-группы Spice Girls Виктория Бэкхем вышла замуж за Дэвида в 1999 году. Пара имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида. В 2011 году у них родилась дочь Харпер Севен.

Дэвид Бэкхем является экс-капитаном сборной Англии по футболу. На протяжении своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». Получил мировую известность благодаря высоким навыкам исполнения штрафных ударов. В 2011 году он был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.